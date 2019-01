Offerte di lavoro, il Comune di Rimini cerca assistenti sociali: le modalità del bando

Attualità

Rimini

| 16:26 - 31 Gennaio 2019

Palazzo Garampi di Rimini.

E’ fissato al prossimo 21 febbraio il termine ultimo per la presentazione delle domande per la selezione pubblica di assistenti sociali per il Comune di Rimini. Il bando, che è pubblicato sul sito del Comune a questo link “ http://bit.ly/ConcorsiDelComune “, prevede la formazione di una graduatoria dalla quale attingere, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno o parziale, di personale appartenente alla categoria D, con profilo professionale di “Assistente Sociale”.

La domanda è ammessa esclusivamente per via telematica e le comunicazioni ai candidati saranno visibili nell’apposita sezione del sito internet, riservata agli iscritti al concorso.