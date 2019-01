Sassofeltrio e Montecopiolo in Romagna, c'è il testo base del disegno di legge

Ambiente

Sassofeltrio

| 15:59 - 31 Gennaio 2019

Scorcio di Montecopiolo.

Il passaggio dei due comuni marchigiani di Montecopiolo e Sassofeltrio alla regione Emilia-Romagna entra in una fase calda. Giovedì pomeriggio la commissione Affari Costituzionali della Camera ha licenziato il testo base del disegno di legge che dispone il cambio di Provincia per i due comuni, a seguito dei referendum. Ora tocca ai deputati e ai senatori votare la legge: "Il mio auspicio è che i passaggi parlamentari procedano nel modo più spedito possibile", spiega il sottosegretario della Lega Jacopo Morrone, presente in Commissione.