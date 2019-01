Quota 100, la Lega soddisfatta: 'nel riminese Inps prese d'assalto per richiesta informazioni'

Attualità

Riccione

| 14:47 - 31 Gennaio 2019

Elena Raffaelli.

Inps e sindacati del territorio riminese presi d'assalto per richiesta di informazioni relative al pensionamento anticipato con la quota 100 varata dal governo guidato dal presidente del consiglio Conte. Lo spiega il deputato riccionese della Lega Elena Raffaelli, che esprime "soddisfazione e orgoglio", definendo il provvedimento "un successo" e rimarcando "il desiderio dilagante di tantissimi cittadini di godersi la vecchiaia per lasciare il posto alle giovani generazioni". "Quota 100 – conclude la Raffaelli – non è solo una rivoluzione in termini pensionistici ma è anche uno strumento prezioso per il mercato del lavoro, con la creazione di nuovi canali occupazionali sia nel pubblico che nel privato e un’opportunità eccezionale per i tantissimi giovani che ancora non hanno un’occupazione”.