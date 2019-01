Novafeltria boccia l'Unione Comuni Valmarecchia e chiede una riforma

Attualità

Novafeltria

| 13:53 - 31 Gennaio 2019

Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini.

Il consiglio comunale di Novafeltria ha votato all'unanimità la mozione presentata dall'amministrazione comunale relativa all'Unione dei Comuni Valmarecchia, che inizialmente coinvolgeva i soli comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana, allargata nel 2014 ai sette comuni dell'Alta Valmarecchia. La mozione richiede uno studio di fattibilità che possa individuare una nuova forma associativa per i dieci comuni, in modo tale da garantire servizi efficenti alla cittadinanza. Diverse le criticità rilevate dai cittadini dell'Alta Valmarecchia: "Abbiamo assistito a una fuga di personale da questo ente, è stata un'emergenza continua, adesso abbiamo perso dei dirigenti, purtroppo si salvano pochi servizi, in particolare quelli relativi al sociale", spiega il sindaco Stefano Zanchini, che presenterà la sua mozione alla Giunta dell'Unione Comuni Valmarecchia.

