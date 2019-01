Stop al traffico in via Alghero a Riccione per la sicurezza degli studenti pedoni

Attualità

Riccione

| 13:11 - 31 Gennaio 2019

Lavori alla nuova palestra di via Alghero a Riccione.

Da martedì 5 febbraio cambia la viabilità di viale Alghero negli orari di ingresso ed uscita degli alunni della scuola primaria Riccione Ovest e della scuola secondaria di I° “F.lli Cervi”. Verrà disposta la chiusura al traffico dei veicoli dalle 7.50 alle 8.30 e dalle 12.45 alle 13.15, ad eccezione dei pulmini per il trasporto scolastico comunale e dei mezzi di accompagnamento degli alunni con disabilità. Una iniziativa che riprende l’approccio della Legge 4 dicembre 2017 per cui viene attribuita ai genitori la facoltà di autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma da scuola per i minori di 14 anni al termine dell’orario delle lezioni.



“Abbiamo accolto le richieste di genitori e insegnanti – dichiara l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra - che chiedevano la possibilità per i bambini di muoversi a piedi in tutta sicurezza e tranquillità nelle fasce d’orario di entrata e uscita da scuola. Si tratta di una misura adottata in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica e che, in riferimento alla disposizione legislativa, considera l’uscita autonoma una attività utile a favorire l’autoresponsabilizzazione degli scolari, e quindi la crescita della loro autonomia personale. Invito le famiglie ad utilizzare la linea Pedibus esistente, un modo sicuro, ecologico, divertente e salutare per andare e tornare da scuola. Un servizio di grande interesse per incentivare la mobilità lenta e sostenibile nel percorso casa-scuola come principale modalità di spostamento”.



In via Alghero vanno avanti inoltre i lavori di realizzazione della nuova palestra.

Nei prossimi giorni si procederà al montaggio del tetto e delle pareti laterali in modo che, salvo condizioni meteo avverse, gli interventi, come da tabella di marcia, si concludano a giugno. Per circa 1 milione di euro la nuova struttura impiantistica con pareti rivestite in legno, sarà dotata di termocappotto sulle facciate esterne e negli spogliatoi con impianti di illuminazione e di riscaldamento che garantiranno una buona coibentazione e risparmio energetico. Rinnovata dal punto di vista degli standard di prestazione e di miglioramento sismico, idonea ad aumentarne l’uso per lo svolgimento delle attività extrascolastiche, a partire dall’adeguamento alle regole federali per il gioco della pallavolo, la nuova palestra verrà anche completamente rinnovata sull’altezza, uniformata a 7 metri rispetto al corpo attuale.