Coriano, nuovo look per la facciata esterna del municipio: i lavori da lunedì 4 febbraio Investimento di oltre 30.000 euro per concludere interventi iniziati prima del 2012

Attualità Coriano | 13:04 - 31 Gennaio 2019 Municipio di Coriano. La prossima settimana inizieranno i lavori di rifacimento della facciata esterna del Municipio di Coriano che affaccia sulla via Garibaldi; l'intervento durerà una trentina di giorni ed è stato finanziato con 30.283 euro: si tratta della fase conclusiva della ristrutturazione esterna dell'edificio che è iniziata con il ripristino del manto di copertura. "Con questi lavori abbiamo anche recuperato una intera ala abbandonata prima del 2012, sostituendo completamente il tetto, poi i lavori sono proseguiti con gli interventi alla torre e alle facciate sulla Piazza Don Minzoni", spiega l'amministrazione comunale in una nota. Sistemata la facciata esterna, inizieranno gli interventi interni per rendere più fruibili ai cittadini gli ambienti.