La nave di Teseo approda al teatro Massari con l'attore Simone Castano

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 12:21 - 31 Gennaio 2019

Sabato 2 febbraio alle ore 21 si rinnova l'appuntamento con il filone classico della stagione "Teatro al Massari 2018 - 2019" con la produzione che ha debuttato a luglio 2018 all'interno della 58° edizione del Plautus Festival di Sarsina. “Sulla nave di Teseo” è un monologo teatrale che narra le vicende della figura mitologica di Teseo, re unificatore dell’Attica, e reso famoso grazie all’uccisione del terribile Minotauro che terrorizzava i giovani ateniesi, decimati a causa del sacrificio a cui erano sottoposti ogni nove anni. Teseo, grazie al filo che Arianna gli consegnò, riuscì, dopo aver sconfitto il feroce mostro, ad uscire dal labirinto costruito da Dedalo e a liberare la città da quel terribile incubo. Questa e tante altre vicende accompagnano Teseo nel suo lungo viaggio a bordo della sua nave; quella nave che iniziò il suo viaggio con una forma ben precisa, ma che arrivò ad Atene completamente diversa a causa di tutte le modifiche che il suo capitano vi apportò.



Simone Càstano, attore materano di cinema e teatro, porta in scena uno spettacolo elegante che ancora una volta dimostra l'estrema attualità del teatro classico, sempre più il vero "teatro contemporaneo" della nostra società.

In una società smarrita a causa di continui cambiamenti, sottoposta a ripetuti cambi di governo, a costanti incertezze, avremmo bisogno di un Teseo che ci liberi da questo labirinto (e di un’Arianna che lo aiuti nella sua impresa); di un Teseo che possa rifondare una società, lui che fu il fautore del sinecismo, che per primo diede regole e leggi politiche, mirate alla polis, un Teseo che possa guidarci su una nave in continuo cambiamento, ma che rimanga nella sua essenza sempre la stessa.



La stagione teatrale è a cura della Compagnia Teatro Europeo Plautino.



Spettacolo in abbonamento.

Per info & prenotazioni: 3895405804

Biglietto intero 12 euro, ridotto (under 25 e over 65): 10 euro.