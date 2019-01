Calcio, la Fya Riccione presenta la propria attività giovanile in un libro

Sport

Riccione

| 12:18 - 31 Gennaio 2019

Giovani calciatori della Fya Riccione.

La Fya Riccione presenta sabato 2 febbraio al Palazzo del Turismo alle 17.30 il libro tascabile “Molto più di un gioco”. La pubblicazione illustra il Piano d'offerta formativa della società riccionese, tra le piu' strutturate del territorio con 330 tesserati complessivi.

Il calcio è un gioco da ragazzi, o da bambini, e per la Fya Riccione tale deve restare. Il risultato nella Scuola Calcio deve contare poco: con le regole adeguate si "vincono" cose molto più preziose di una coppa o di una classifica per capocannonieri. Si "vincono" bambini autonomi, sereni ed educati. E si gettano ottime basi per il loro futuro.

“Questo libricino ci servirà per far crescere la nostra proposta complessiva” commenta Paolo Secchiaroli Presidente della Fya Riccione “sarà uno strumento da utilizzare quotidianamente, per condividere con i genitori e i tesserati i principi base e le regole quotidiane. Ci mettiamo in gioco sia come società ma anche come gruppo allenatori con la voglia di crescere”.

E a mettersi in gioco sono chiamati anche i genitori ai quali, tra le tante raccomandazioni, viene chiesto di non sostituirsi al tecnico, di non anteporre l'interesse del proprio figlio a quello della squadra, di considerare i figli sempre come persone da crescere e non come campioni da allenare e di rispettare i loro spazi di autonomia nel gruppo.

Ma attenzione.“Troppo spesso come società davanti a problematiche ci si trincera con la formula auto assolutoria -colpa dei genitori-”,sottolinea Francesco Cesarini Coordinatore generale della Fya Riccione “serve invece anche una sana autocritica, mettersi in discussione, aggiornarsi, formarsi, investire nei settori giovanili. I genitori sono una risorsa, con loro è necessario stringere un patto educativo, parlare con lo stesso alfabeto per trasmettere ai ragazzi un messaggio univoco e coerente. Lo scopo del nostro libro tascabile, senza salire sul gradino per dare lezioni ma anzi mettendoci in gioco, è trovare un terreno comune per migliorarci e per far crescere al meglio i nostri bambini”.

Sullo sfondo di tutto la passione per il gioco del calcio all'interno di un contesto sano, con ritmi appropriati e senza particolari pressioni.“Nella Scuola Calcio gli allenatori prima di tutto sono educatori ed il loro obiettivo è far crescere i bambini tecnicamente con un approccio ludico, avviandoli ad un processo di socializzazione” sottolinea Gianluca Lorenzi responsabile del Settore Giovanile della Fya Riccione “il risultato nella prima fase non conta, solo in seguito si asseconda l'esperienza agonistica, facendo cogliere l'importanza dell'impegno nell'allenamento”. E per lavorare al meglio serve confrontarsi con i genitori, rispettare i ruoli, verificando che i giovani calciatori vivano bene l'esperienza sportiva come momento positivo della propria formazione personale.

A questo punta la pubblicazione “Molto più di un gioco” alla cui presentazione parteciperanno, oltre a Domenico Magrini Presidente della FGCI Rimini, anche Adrian Ricchiuti ex calciatore di serie A e il capitano del Rimini, per portare la loro testimonianza sul valore dell'impegno e della costanza nel raggiungimento degli obiettivi sportivi.