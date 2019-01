Il Cinema Tiberio tra le dieci sale d'Italia da visitare

Attualità

Rimini

| 10:51 - 31 Gennaio 2019

Ingresso del cinema Tiberio di Rimini.

Il Cinema Tiberio di Rimini è stato inserito tra i “dieci schermi da visitare” nell’articolo dedicato alla realtà delle sale cinematografiche italiane indipendenti, pubblicato sul numero del settimanale FilmTv in edicola questa settimana. L’articolo scaturisce dalla pubblicazione del libro di Nicola Curtoni ed Emila DeSantis “Alla ricerca della sala”, viaggio on the road tra i cinema indipendenti d’Italia.

Una graditissima segnalazione per il Cinema di Borgo San Giuliano che continua la sua programmazione con l’arrivo in questo fine settimana del film Dopo la guerra di Annarita Zambrano con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova in prima visione per Rimini, in programma venerdì 1 febbraio (ore 21), sabato 2 febbraio (ore 17) e domenica 3 febbraio (ore 21, biglietti interi € 6, ridotti € 5). Bologna, 2002. La protesta contro la riforma del lavoro esplode nelle università. L’assassinio di un giusvalorista riapre vecchie ferite politiche tra Italia e Francia. Marco, ex-terrorista, condannato per omicidio e rifugiato in Francia da 20 anni grazie alla Dottrina Mitterand, che permetteva agli ex terroristi di trovare asilo oltre Alpe, è sospettato di essere il mandante dell’attentato. Quando il governo Italiano ne chiede l’estradizione, Marco decide di scappare con Viola, sua figlia adolescente. La sua vita precipita, portando nel baratro anche quella della sua famiglia italiana, che, da un giorno all’altro, si ritrova costretta a pagare per le sue colpe passate.

Al Tiberio proseguono inoltre con ampio successo di pubblico le rassegne dedicate alla Grande Arte (prossimo appuntamento Mathera il 6 febbraio alle 17 e alle 21), all’opera lirica (il 5 febbraio c’è Simon Boccanegra di Verdi da Parigi alle 20), al balletto (Don Quixote in diretta da Londra il 19 febbraio alle 20.15) e gli appuntamenti, in esclusiva italiana (è l’unica sala in Italia a proporre questi eventi) con il teatro da Londra in versione originale con sottotitoli in inglese: martedì 12 febbraio alle ore 20 arriva Cat on a Hot Tin Roof (La gatta sul tetto che scotta) di Tennessee Williams., testo reso celebre dal film con Paul Newman ed Elizabeth Taylor, interpretato sul palcoscenico britannico del National Theatre da Sienna Miller e Colm Meaney.