Cia-Conad non abbandona l'idea per progetto relativo al nuovo Mercato Coperto di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:06 - 31 Gennaio 2019

Ingresso del mercato coperto di Rimini.

Commercianti Indipendenti Associati-Conad non abbandona l’idea di presentare un progetto relativo al nuovo mercato coperto San Francesco di Rimini. “Siamo in una fase delicata rispetto a quella che si presenta come una istruttoria complessa - spiega il direttore sviluppo Stefano Gavelli - in cui è necessario contemperare molte esigenze diverse. Continuiamo a confrontarci con i nostri tecnici per giungere a una soluzione positiva rispetto a quello che si presenta come un progetto particolarmente impegnativo”.

“Nelle scorse settimane - prosegue Gavelli - abbiamo formulato al Comune delle richieste di chiarimenti in materia urbanistica, rispetto alle quali sono giunte in questi giorni le risposte. Ora occorre valutare se tali chiarimenti siano compatibili con i nostri intenti iniziali e i nostri progettisti sono già al lavoro per perfezionare la proposta. Al termine di questo approfondimento valuteremo se presentare al Comune il project financing. Spetterà poi all’amministrazione decidere se proseguire nel percorso che dovrebbe portare alla manifestazione d’interesse pubblico”.