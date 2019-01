Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:36 - 31 Gennaio 2019

Piazza Ganganelli Santarcangelo.

Brutta sorpresa mercoledì mattina per insegnanti ed alunni della scuola elementare Pascucci di Santarcangelo. Nella notte precedente infatti i ladri si sono introdotti nello stabile passando da una porta laterale e portando via computer, tablet ed altro materiale informatico dalle 25 classi della scuola. Il conto esatto dei danni è ancora in corso. La scuola non ha in dotazione telecamere di sorveglianza. Sull'episodio indagano i Carabinieri.