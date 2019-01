Secondo posto in competizione internazionale: prestigioso risultato per l'Alberghiero di Rimini

Attualità

Rimini

| 06:54 - 31 Gennaio 2019

Il barman Agape Marius premiato a Milano.

L’ Istituto Alberghiero di Rimini concorre per la pace.

Il Malatesta è 2° classificato al Concorso Nazionale, svoltosi il 28 Gennaio presso la sede AIBES Nazionale di Milano. Tema della competizione era la pace.

Erano 11 gli Istituti Alberghieri italiani selezionati a Dicembre dal Trophees Internationaux des Calvados Nouvelle Vogue.

L’alberghiero di Rimini ha presentato il suo drink “First January” dedicato alla giornata Mondiale della pace, con il messaggio di Papa Francesco in calce alla coppa da cocktail adagiata sul libro scritto dallo stesso Papa. Gli ingredienti del cocktail, oltre al Calvados, erano il liquore Galliano, lo sciroppo al cioccolato Bianco “Monin”, Aria e Velluto, e sciroppo di violetta “Fabbri”.

Obbligatoria per partecipare alla competizione la conoscenza della lingua inglese o francese, necessaria per poter sostenere lo speach durante la gara e per la parte orale. Per solo 1 punto di scarto l’alberghiero Malatesta ha sfiorato il primo posto.

Il secondo posto è del giovane barman Agape Marius, che frequenta la classe 4^F e ha ottenuto il punteggio massimo di 157 punti . L’allievo è stato preparato e accompagnato dal Prof. Nicola Dimatteo. La finale internazionale avrà luogo in Normandia il prossimo 25 marzo.