Volley giovanile, la Under 18 Ke Car Riviera Volley domina la Flamigni: 3-0

Rimini

| 01:02 - 31 Gennaio 2019

La squadra Under 18 Ke Car del Riviera Volley.

Inizia nel migliore dei modi la seconda fase del campionato territoriale Under 18 territoriale per la Ke Car Rimini: battuta per 3-0 (i parziali: 25-16 25-13 25-18) la Flamigni Panettone. Coach Nanni recupera quasi l'intera rosa (non entrata Forlani per i postumi di un infortunio) uscendo di fatto da un periodo di grande emergenza e cogliendo una netta vittoria sulla storica squadra forlivese. La partita non è mai stata in discussione; il giovane coach dà ampio spazio a tutte le ragazze raccogliendo utili indicazioni in vista delle prossime impegnative partite, in particolare quella di domenica prossima alla Casa del Volley (ore 17) contro la prima in classifica ed imbattuta del campionato Under 16 di eccellenza, VTB Pianamiele Bologna.

Prossimo impegno per il campionato Under 18 (dove ricordiamo occorrerà classificarsi nei primi 4 posti per centrare la final four di aprile) sarà in trasferta a Cattolica il 6 febbraio (ore 20.30). In classifica BVolley al comando con 6 punti, a seguire Ke Car e Cattolica con 3.

KE CAR RIMINI: Ariano 5, Salgado 6, Pellegrini 4, Piomboni 5, Magi 4, Forlanoi 4, Semprini Cesari 6, Pederboni 7, Fattori 8, Evangelisti (libero), Aglio 9. All. Nanni.