Calcio C, il Rimini sulle piste dell'esterno Kalombo in uscita dalla Pro Piacenza: sarebbe un ritorno

Sport

Rimini

| 00:06 - 31 Gennaio 2019

Sedrick Kalombo, esterno classe '95, interessa al Rimini (foto pianetalecce.it).

La giornata di mercoledì è passata senza novità per il mercato del Rimini. Solo a tarda sera è stata rilanciata da un sito specializzata l’indiscrezione di un interesse del club biancorosso per Sedrick Kalombo, esterno classe '95, in uscita dalla Pro Piacenza come Nava (ma di proprietà della Salernitana). Tra l’altro si tratta di un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Rimini nell’era Bellavista. Nelle due ultime tre stagioni ha giocato nel Gubbio, prima a Martinafranca, Nocerina e Lecce. Vedremo giovedì, ultimo giorno, che cosa succederà. Con Kalombo, il mercato degli over sarebbe finito (15 le caselle occupate, Brighi "bandiera") Se dovesse uscire Bandini, ci sarebbe posto per un altro giocatore, probabilmente un centrocampista.

LE ALTRE Colpo grosso del Giana Erminio: dal Monza arrivano il forte esterno d’attacco Luca Giudici (10 gol la scorsa stagione) e il centrocampista Luca Palesi (13 presenze). Scambio con la Vis Pesaro: arriva il centrocampista a Giorgio Gianola (89) va via il difensore Gabriele Rocchi (96). In uscita l'attaccante Daniele Rocco: va alla Fermana. Il Gubbio ha preso l’esperto trequartista Luca Cattaneo (89), ora al Novara e prima a Pordenone, Bassano e Savona. Il Renate ha preso in prestito dal Bologna l’attaccante esterno Andrea Vassallo classe 1997, nella prima metà di stagione al Catania (13 presenze, 1 gol). Il 21enne milanese, cresciuto nel settore giovanile del Milan ma ora di proprietà del club felsineo, vanta altre 30 presenze (5 gol) in categoria, accumulate nel campionato 2017/2018 con la maglia della Carrarese.

Il Teramo ha preso dalla Roma in prestito il centrocampista Emanuele Spinozzi, classe 1998. Ha cominciato la stagione con il Piacenza nel girone A della Serie C, mentre nel campionato passato ha disputato 29 partite con l’aggiunta di una rete con la maglia del Pontedera, sempre nel torneo di terza serie nazionale.

Per il Monza c’è anche il capitano del Lecce Franco Lepore, centrocampista.

La Feralpisalò ha ingaggiato l’esperto difensore Nicolas Giani dallo Spezia, ex Spal, Vicenza e Perugia. L’esperto difensore 32enne Simone Salviato del Padova approda al Vicenza che rinforza il centrocampo con Simone Pontisso, centrocampista classe '97 dell’Udinese. Il promettente attaccante Pierluigi Cappelluzzo lascia il Verona e va in prestito all’Imolese che cerca anche l’ex Rimini Michael Varutti dell’Arezzo.