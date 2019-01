Bellaria, ottimo avvio di stagione del Palacongressi dopo un brillante 2018

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:56 - 30 Gennaio 2019

Con la convention firmata Pregel, azienda leader nel settore dei preparati per gelaterie e pasticcerie che si è ritrovata a Bellaria Igea Marina lo scorso 18 gennaio con circa 400 partecipanti provenienti da tutto il mondo, si è aperto il 2019 del Palacongressi di Bellaria Igea Marina: una nuova gestione con cui continua l’esperienza da parte di Bim Servizi, società bellariese costituita dalle locali Associazione Albergatori, Cooperativa Bagnini, Confcommercio e Confartigianato, che ha fatto il suo esordio alla guida della struttura nel maggio 2016.



“Il nuovo accordo di locazione raggiunto a fine dello scorso anno, con cui Bim Servizi e tutti coloro che la compongono rinnovano il grande impegno profuso in questi anni per la struttura, ha chiuso un periodo di incertezza legato proprio al rinnovo della nostra gestione”, spiega il Presidente di Bim Servizi Daniele Vorazzo. “Un anno, il 2018, che ha comunque fatto registrare numeri non banali per il Palacongressi”, continua, “con un totale di 65 eventi, per oltre cento giorni di apertura al pubblico e un numero di presenze tra le 25.000 e le 30.000.” Questi numeri si uniscono “alla sinergia con la comunità bellariese, che in maniera crescente, in tutte le sue componenti, è sempre più consapevole del valore strategico del Palacongressi in termini commerciali, turistici e di indotto.”



Non dimentica, il Presidente, un altro aspetto chiave. “Da sottolineare è l’eterogeneità degli appuntamenti ospitati dalla struttura anche nell’anno appena concluso. Mostre espositive, giornate di formazione, congressi e showroom, in cui spiccano collaborazioni con partner prestigiosi: ricordiamo Blubai, My Spirit Partesa, l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, ma anche l’Istituto Oncologico Romagnolo, Romagna Banca, l’Ordine degli Ingegneri e Sonova, punto di riferimento mondiale nel campo delle soluzioni acustiche, la cui presenza al Palacongressi”, ricorda, “è un ottimo esempio della fruttuosa collaborazione con Convention Bureau della Riviera di Rimini.”



Come detto, il 2019 si è aperto con la convention di Pregel, che ha scelto il Palacongressi di Bellaria Igea Marina in occasione del Sigep di Rimini. Proprio oggi (mercoledì 30 gennaio) sia apre presso la struttura di via Uso lo showroom targato Basile giocattoli, che si protrarrà fino al 13 febbraio per poi lasciare posto (dal 18 febbraio al 3 marzo) a quello firmato Sacar giocattoli. Tra gli altri eventi già in calendario, la convention Aia Federalberghi a marzo, Manidoro Fiera e Osho Festival ad aprile, con altre sorprese già a partire da maggio; prosegue anche nel 2019, infine, il rapporto con Samarcanda Formazione, i cui ragazzi continueranno a essere ospiti di Bellaria Igea Marina sotto la regia di Bim Servizi e Turismhotels.