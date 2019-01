Eventi

Misano Adriatico

| 16:33 - 30 Gennaio 2019

Federico Lapa del Trio Alientos.

Si chiude con un pieno di vitalità ed energia la rassegna ‘Itinerari Musicali’ (direzione artistica del maestro Filippo Dionigi), che nel mese di gennaio ha portato le grandi note a Morciano di Romagna. Sabato 2 febbraio il pubblico si imbarcherà per un viaggio oltreoceano con ‘Ritratti Sudamericani’, concerto che avrà come attori principali chitarre e percussioni. Appuntamento alle 21 alla Sala ex Lavatoio, dove a salire sul palco sarà l’Alientos Trio (Caterina Benedetti, Stephanie Montoya e Federico Lapa). Durante la serata saranno eseguiti una serie di omaggi ai grandi musicisti del Sudamerica scritti dal chitarrista e compositore italiano Vito Nicola Paradiso, alcune tra le più famose bossa nova di A.C. Jobim, brani originali ispirati alle principali danze della tradizione popolare e brani di autori come Cardoso e Machado, oltre a composizioni diventate ormai parte diventata ormai parte della cultura musicale mondiale grazie alle rielaborazioni di Paco De Lucia.