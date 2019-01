Calcio, due giovani della Juventus Academy Toronto al Rimini

Sport

Rimini

| 16:18 - 30 Gennaio 2019

Maglia scacchi biancorossi del Rimini calcio.

Il Rimini F. C. comunica di avere perfezionato, in data odierna, il tesseramento di due giovani calciatori provenienti dalla Juventus Academy Toronto. Si tratta di Frankie Joseph Previte, classe 2000, e Areco Lucas Gabriel, classe 2001, entrambi trequartisti e in possesso di doppio passaporto, canadese e italiano. Il primo è passato in prestito sino al termine della stagione alla Marignanese, il secondo è a disposizione della formazione Berretti guidata da mister Giordano Cinquetti in attesa del transfert per potere giocare, in quanto attualmente ancora minorenne. "Si tratta della prima operazione ufficiale dall'avvio della collaborazione, formalizzata lo scorso 1 settembre, tra la Juventus Academy Toronto e il Rimini F. C. - ha spiegato Carlo De Masi, responsabile per l'Italia dell'accademia bianconera -. Oltre a contare di far crescere presto a Rimini altri nostri giovani atleti, nelle prossime settimane presenteremo alcuni progetti ai quali stiamo lavorando da tempo a testimonianza della sintonia che ci lega alla società biancorossa".