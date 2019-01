Rimini: auto e tir ad alta velocità nel tratto di via Macanno

Attualità

| 16:11 - 30 Gennaio 2019

Via Macanno a Rimini.

Un lettore segnala una situazione di pericolo, relativamente alla circolazione stradale, nel tratto di via Macanno, tra le vie Rodriguez e Dei partigiani. In particolare, spiega il nostro lettore, "Il divieto di accesso all'intersezione con via Partigiani è regolarmente ignorato, con auto in contromano", inoltre si segnala il transito di "Auto ad alta velocità da via Rodriguez, tir che passano ai 70 all'ora in una zona densamente popolata e nella quale c'è anche un asilo". Il nostro lettore ha segnalato le criticità all'Urp del Comune e chiede un intervento: rallentatori e più segnaletica.