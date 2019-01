Usa il piazzale del mercato come sua discarica personale, Poggio Torriana deturpata

Cronaca

Poggio Torriana

| 14:09 - 30 Gennaio 2019

Rifiuti abbandonati a Poggio Torriana.

A seguito di un’articolata attività di indagine, la Polizia Locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha individuato il responsabile dell’abbandono incontrollato di una cospicua quantità di rifiuti, scaricati nel piazzale dove si svolge il mercato settimanale, lungo via Santarcangiolese, nel comune di Poggio Torriana. Il trasgressore è un cittadino extracomunitario residente in Valmarecchia: si sarebbe liberato in maniera illecita di mobili e altri oggetti contenuti in una cantina che si era offerto di svuotare, allo scopo di trattenere del materiale di recupero. Nei confronti del contravventore è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento Atesir Emilia Romagna (166 euro) e su di esso verranno svolti controlli dagli uffici competenti ai fini dell’accertamento della posizione tributaria. Le attività di ricerca del responsabile si sono allargate ai comuni limitrofi di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, con il supporto delle polizie locali dei comuni. A queste va il ringraziamento dell’Ente, a dimostrazione della proficua collaborazione e sinergia nelle attività investigative messa in atto già in diverse occasioni. L’Unione di Comuni Valmarecchia ricorda che il recupero del materiale ingombrante presso l’abitazione è effettuato da Hera su richiesta ed è gratuito. In alternativa può essere conferito dal proprietario presso la più vicina stazione ecologica. Per prenotare il ritiro è sufficiente una telefonata al Servizio Clienti (800/999.500).