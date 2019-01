Auto senza assicurazioni nel mirino della Polizia con lo strumento che rileva cento targhe al secondo

Cronaca

Rimini

| 12:25 - 30 Gennaio 2019

La Polizia Stradale di Rimini entra in azione con lo "street control", dispositivo che, attraverso una telecamera, permette di elaborare in tempo reale e in modalità dinamica fino a cento targhe al secondo, fornendo informazioni relative all'assicurazione e alla revisione del veicolo. Lo stesso sistema si interfaccia con le altre piattaforme informatiche in uso alle forze di Polizia, permettendo agli operatori di scorprire immediatamente se un'automobile sia stata oggetto di furto. Il dispositivo sarà utilizzato da tutte le pattuglie in servizio di vigilanza sulle principali arterie del territorio riminese, "con l'obiettivo di contenere e possibilmente annullare il fenomeno della circolazione dei veicoli sprovvisti di assicurazione obbligatoria che provoca rilevanti riflessi ai danni dei cittadini per gli aumenti dei premi assicurativi, in relazione alla quota destinata al fondo di garanzia delle vittime della strada e all'erario per i mancati introiti fiscali", spiega la Questura di Rimini in una nota.