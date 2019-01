Picchia padre e figlio, arrestato un 49enne incubo di un condominio Acer di Riccione

Cronaca

Riccione

| 12:22 - 30 Gennaio 2019

Luogotenente Mario Cacace comandante stazione di Riccione e Capitano dei Carabinieri Califano.



Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri di Riccione per lesioni, atti persecutori e danneggiamento. Era diventato da tempo l’incubo delle famiglie che abitano in un condominio Acer nella Perla Verde alcune della quali nel recente passato sono state costrette a trasferirsi perché lì la vita era diventata infernale tra continue minacce. E proprio lì il padre dell’arrestato qualche anno fa colpì con un martello un uomo venendo arrestato per tentato omicidio.

I motivi per i comportamenti aggressivi dell’uomo, che in casa la faceva da padrone con la madre e la sorella, erano i più futili. L’episodio più grave ha coinvolto come vittima una famiglia che abitava al piano di sopra e ormai viveva nel terrore. Prima un portone danneggiato, poi le minacce, gli insulti e le aggressioni fisiche. Il figlio minore ha riportato la frattura di una mano e del polso con 30 giorni di prognosi, il padre – sotto gli occhi del figlio - si è preso un cazzotto in pieno volto che gli ha procurato l’uscita di sangue dal naso.