Volley Serie C San Marino, Titan Services prima al girone d'andata ospita Faenza

Sport

Repubblica San Marino

| 11:19 - 30 Gennaio 2019

Sara Canuti.

Serie C maschile. Chiuso il girone d’andata al primo posto in coabitazione con l’Atlas Ravenna, la Titan Services torna in campo sfidando sul campo amico di Serravalle la Spem Faenza. All’andata finì con la vittoria al tie-break per i sammarinesi. Segno che la differenza di punti in classifica potrebbe davvero dire molto poco. “Faenza è una squadra con la quale non puoi pensare di giocare con sufficienza. – Spiega coach Stefano Mascetti. – Non potresti neanche se fossimo al cento per cento, cosa che purtroppo non è visto che il virus parainfluenzale che ha colpito tante persone in questo periodo ha messo ko praticamente tutta la squadra negli ultimi giorni. Sono un po’ preoccupato perché a causa di ciò non siamo riusciti ad allenarci bene e, francamente, non so ancora con quale sestetto potrò partire sabato prossimo. Come dicevo, Faenza è un team al quale non puoi regalare niente. Ha giocatori d’esperienza come il centrale Rota che ho allenato a Conselice e la banda Giusti. Poi è una squadra che non ha niente da perdere e la loro motivazione sarà alta. Siamo noi che abbiamo tutto da perdere. Per questo dovremo giocare con molta concentrazione e resettare quanto fatto finora”.

CLASSIFICA. Conad Atlas Ravenna 27, Titan Services 27, Plastorgomma Sassuolo 26, Cesena 23, Dinamo Bellaria 21, Hipix Modena 20, Pagnoni Marignano 15, Carpi 13, Consar Ravenna 11, Spem Faenza 8, Foris Index Conselice 4, Cesenatico 3.

PROSSIMO TURNO (12^ giornata). Sabato 2 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Spem Faenza.

Serie C femminile. Inizia il girone di ritorno anche per la Banca di San Marino che arriva dalla vittoria esterna di San Martino in Strada e deve sfruttare le restanti tredici partite di campionato per risalire la china ed evitare la retrocessione. Il primo impegno della seconda parte del campionato è la trasferta contro la Claus Forlì che all’andata espugnò facilmente il Titano per 3 a 1. “Con le mercuriali dovremo dimostrare i valori messi in campo nell’ultima partita, che spero ci abbia sbloccato definitivamente, e i progressi fatti finora. – Dice Stefano Sarti, coach delle bancarie. - L’obiettivo della squadra è fare più punti possibili provandoci in ogni modo e tutto il girone di ritorno sarà da affrontare “a muso duro”. Le ragazze sono consapevoli di essere in crescendo. Il Forlì è squadra giovane che è cresciuta tanto dall’inizio del campionato. Hanno qualità, sono abili e veloci. Dovremo essere brave a chiudere noi i momenti importanti del match. Sono allenate da Loris Polo che fa parte dello staff della nazionale di San Marino. Ci sarà aria di derby”. Tutte le giocatrici sono a disposizione.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 29, La Greppia Cervia 28, Teodora Ravenna 24, Castenaso 23, Retina Cattolica 22, Claus Forlì 20, Libertas Massavolley 20, Flamigni San Martino 17, Pontevecchio Bologna 14, Gut Chemical Bellaria 14, Maccagni Molinella 14, Banca di San Marino 7, Rubicone In Volley 1.

PROSSIMO TURNO (14^ giornata). Sabato 2 febbraio ore 18.30 a Forlì: Claus Forlì - Banca di San Marino.