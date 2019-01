Rimini, lavoro, tutti i segreti per diventare un ottimo addetto ai servizi sala e bar

Attualità

| 10:25 - 30 Gennaio 2019

Corso di formazione al Cescot Rimini.

Corsi, formazione superiore, professionalizzarsi sempre di più per entrare nel mondo del lavoro con qualifiche tecniche e pratiche. Cescot Rimini propone il corso "Addetto servizi/sala bar" in partenza a breve. All'interno del percorso formativo, che sarà realizzato in un'area attrezzata ad hoc, saranno effettuate lezioni teoriche e pratiche con stage. Oltre alle materie classiche legate al percorso, ci saranno anche lezioni di galateo e bon ton per gli addetti e alcuni incontri saranno realizzati in lingua straniera (inglese) per meglio rapportarsi anche con la clientela non italiana. Una alta preparazione sotto tutti i punti di vista.





In audio ci raccontano questo nuovo percorso formativo Eleonora Marinucci, coordinatrice del Cescot di Rimini e Claudio Casciano, formatore e barman esperto.