Coriano, piano triennale, oltre 4 milioni per scuole, viabilità, piazze e castello

Attualità

Coriano

| 08:01 - 30 Gennaio 2019

Giunta comunale di Coriano.

E’ stato approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 29 gennaio, il piano degli interventi per il triennio 2019-2021. Un Piano che per il 2019 vale € 1'314'500. Tra i lavori ed interventi di maggior impegno evidenziamo: € 233.000 destinati ad interventi sugli edifici scolastici, € 101.500 per interventi di consolidamento e restauro del Castello, € 140.000 su piazza Don Minzoni al fine di risolvere le infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti della biblioteca, € 100.000 per impianti sportivi di Cerasolo e Mulazzano, €240.000 per viabilità pedonale tra Passano e Coriano, € 200.000 interventi sul cimitero di Passano. Alla viabilità generale sono destinati ulteriori € 300.000, di interventi, oltre ad € 740.000 circa di lavori che sono in corso di esecuzione. A questi si aggiungono € 800.000 circa di interventi minori di ordinaria e straordinaria manutenzione.Complessivamente sul 2019 sono stati programmati interventi e lavori per un totale di € 2.120.000 circa, nel 2020 € 1.340.000 e nel 2021 € 990.000, per un totale di € 4.450.000, sul triennio.



"Tutti gli interventi realizzati negli anni da questa amministrazione" si legge nella nota del Comune "sono stati in linea con la programmazione e le risorse stanziate nel triennio sono la dimostrazione del costante impegno nel rendere il territorio sempre più vivibile, sicuro e bello. Viabilità, sicurezza delle scuole e ristrutturazione del patrimonio artistico sono alla base della trasformazione del nostro territorio da paese dell’entroterra a città Terre di Coriano".