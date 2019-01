Attualità

Rimini

| 18:49 - 29 Gennaio 2019

La coltre bianca sul fiume Marecchia.

Un nostro lettore, ci ha segnalato una ondata di schiuma nel fiume Marecchia, come si può osservare nella foto inviataci in redazione, scattata nel pomeriggio nella zona sotto il ponte ciclopedonale dello Scout di San Giuliano. "Non è neve - dice - Qualcuno mi sa dire che cosa è?". Una segnalazione che merita un approfondimento da parte delle autorità competenti affinchè si pronuncino sulla natura degli eventuali inquinanti presenti nelle acque.