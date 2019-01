Calcio D, il Santarcangelo anticipa col Pineto a sabato 2. Il Forlì mercoledì a Isernia

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:53 - 29 Gennaio 2019

Il tecnico del Santarcangelo Daniele Galloppa.

La partita Santarcangelo – Pineto in programma allo stadio Valentino Mazzola domenica 3 febbraio alle ore 14:30, è stata anticipata a sabato 2 febbraio sempre alle ore 14:30.



QUI FORLI' Intanto mercoledì il Forlì recupera a Insernia la prima giornata di ritorno a suo tempo rinviata per neve. “Andiamo ad affrontare una battaglia molto importante, dove servirà un atteggiamento giusto sin dal primo minuto - le parole di mister Protti - Abbiamo la possibilità di riscattarci immediatamente dalla sconfitta di domenica, ci siamo allenati molto bene in questi due giorni e sappiamo che non è tempo di piangerci addosso, ma è il momento di concentrarci sul cercare di giocare la nostra partita e cambiare faccia alla nostra stagione. Non sarà disponibile per questa partita Ferrario, oltre a Nigretti e Sabbioni. Ho piena fiducia nei ragazzi che ho a disposizione e ognuno di loro sarà importante da qui fino alla fine della stagione. L’ Isernia è una squadra che in casa non perde da diverso tempo, e inoltre proviene da cinque risultati utili consecutivi, quindi questa partita può nascondere molte insidie. Noi però non possiamo permetterci di guardare gli altri, dobbiamo necessariamente fare punti e vogliamo riuscirci già domani”.