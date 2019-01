Novafeltria, riqualificazione ospedale e Cittadella della salute: ecco tutti i lavori

Attualità

| 06:29 - 30 Gennaio 2019

Insegna ospedale di Novafeltria.

Lavori di riqualificazione all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria. Il punto prelievi è stato spostato al pianoterra dell'ospedale, in previsione di un allargamento del punto di primo intervento, "che sarà più funzionale ed accogliente per i pazienti", spiega il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini. Nel 2019 saranno effettuati lavori anche nel reparto chirurgia e all'endoscopia digestiva.



LA CITTADELLA DELLA SALUTE. Cantiere aperto anche all'Rsa, con l'obiettivo di concludere, entro qualche mese, il primo stralcio dei lavori. "Il primo step permetterà di aprire la Rsa e di trasferirvi gli anziani attualmente ospiti nella struttura di Talamello", chiarisce il sindaco Zanchini. Il secondo stralcio dei lavori prevede la realizzazione al piano superiore di una casa della salute, grazie a un finanziamento regionale. Qui saranno spostati anche gli uffici di piazzale Bramante attinenti i servizi socio-sanitari per i cittadini dell'Alta Valmarecchia. "Sarà una vera e propria cittadella della salute", commenta il primo cittadino novafeltriese.



Clicca sul pulsante audio per ascoltare il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini