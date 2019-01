In casa un market della droga, in manette coppia di Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:34 - 29 Gennaio 2019

Droga sequestrata dai Carabinieri.

Una coppia di fidanzati di Bellaria, 42 anni lui e 40 lei, e' stata arrestata dai Carabinieri nella tarda serata di lunedì. Nel corso dei controlli giornalieri, una pattuglia della stazione di Bellaria, al comando del luogotenente Antonio Amato, ha fermato l'auto guidata da un bellariese, che, tradito da un'insolita agitazione, è stato sottoposto a perquisizione: con sé aveva 3,5 grammi di hashish, droga che aveva acquistato dalla coppia di bellariesi.



IL BLITZ. I Carabinieri hanno effettuato la perquisizione dell'abitazione dei due quarantenni. La donna, vista la pattuglia arrivare, ha cercato di nascondere un contenitore di ceramica sotto il cuscino, con 9 grammi di hashish diviso in quattro dosi. In casa nel complesso erano custoditi 87 grammi di hashish, 30 di marijuana e 1 di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Posti ai domiciliari, i due conviventi sono stati messi in libertà, martedì mattina, in attesa del processo.