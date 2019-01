Rimini Calcio, scambio tra il difensore Cavallari e l'esterno d'attacco Pierfederici col Monopoli

Sport

Rimini

| 14:38 - 29 Gennaio 2019

Il dcentrocampista Alessandro Provenzano della Lucchese (foto gazzetta lucchese.it).



Il Rimini a Milano col ds Pietro Tamai sta lavorando ad uno scambio lo scambio tra Monopoli e Rimini: l’ala Gianmarco Pierfederici andrà in Romagna mentre il difensore Daniele Cavallari (98) andrà a rinforzare la squadra di Scienza. Pierfederici classe 1996, cresciuto nel Cesena, poi San Marino , Jesina e Romagna Centro (4 gol) e quest'anno Monopoli (3 presenze). Il Rimini cerca un centrocampista. in pole c'è Alessandro Provenzano della Lucchese (22 presenze e 3 reti), classe 1991. Provenzano potrebbe essere ceduto dal club toscano alle prese con una grave crisi societaria.

L'Imolese chiude per Roberto Ranieri, centrocampista classe '97 di proprietà dell'Atalanta, al momento in prestito al Teramo.

ARBITRO Rimini - Giana Erminio è diretta da Marco Ricci di Firenze (Lazzaroni-Ceolin)