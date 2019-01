Calcio Eccellenza, Federico Freschi in pole per assumere la guida tecnica del Cattolica Classe 1984, nella scorsa stagione ha guidato il San Pietro in Vincoli e prima la Sampierana

Sport Cattolica | 14:10 - 29 Gennaio 2019 La panchina del Cattolioca avrà a breve un nuovo mister: Federico Freschi.

Si aspetta a breve l'annuncio del nuovo allenatore del Cattolica. Sarà probabilmente Federico Freschi, classe 1984, ad assumere la guida tecnica dopo l'esonero di Bebo Angelini. Freschi lo scorso anno ha allenato il San Pietro in Vincoli, in precedenza il Riccione, il Meldola, per tre stagioni la Sampierana. Freschi avrebbe battuto la concorrenza di altri tecnici sul taccuino del ds Benvenuti.