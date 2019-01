Riccione, viale Alghero senza luce giovedì mattina: lezioni regolari a scuola

Attualità

Riccione

| 14:09 - 29 Gennaio 2019

Tecnici enel al lavoro.

Giovedì 31 gennaio l’Enel provvederà a sospendere, causa esecuzione di lavori alla rete, l’energia elettrica in viale Alghero. Nella scuola primaria Riccione Ovest e nella scuola secondaria di I° grado “F.lli Cervi” il servizio di riscaldamento e di illuminazione non sarà pertanto funzionante nella fascia oraria 9.30 - 14.30. Per evitare disagi ai bambini e al personale scolastico, questa mattina l’amministrazione in contatto con la dirigenza scolastica ed Enel, ha dato disposizione a Geat affinchè il riscaldamento sia acceso per tutta la durata delle notte precedente e che l’interruzione di energia venga posticipata alle ore 9.30 rispetto alle previsioni iniziali delle 8.30. In questo modo gli ambienti saranno adeguatamente riscaldati per consentire lo svolgimento dell’attività didattica. L’amministrazione si scusa per eventuali disagi che potrebbero sorgere, la dirigenza scolastica ha provveduto in giornata ad avvisare i genitori con apposita circolare.