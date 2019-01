Il governo stanzia 3,7 milioni per sistemare le strade e le scuole della Provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:31 - 29 Gennaio 2019

Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi.

Saranno 3,7 i milioni di euro che il governo ha messo a disposizione della Provincia di Rimini, con il decreto di ripartizione della risorse per strade e scuole. In totale la legge di bilancio ha destinato 250 milioni all'anno, per 15 anni, da ripartire in tutte le province. "Il decreto assegna alla Provincia di Rimini risorse pari a 3.767.085 euro che, unite a risorse proprie dell’Ente, consentiranno in sede di bilancio di tornare finalmente a programmare gli interventi su base pluriennale, a cominciare dalla messa in sicurezza di strade, ponti e scuole", spiega il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi.