Mario Galasso nuovo delegato regionale della Caritas

Attualità

Rimini

| 13:27 - 29 Gennaio 2019

Mario Galasso.

La Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna ha nominato il nuovo Delegato regionale Caritas nella persona di Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana di Rimini. Galasso subentra a Sauro Bandi, direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro, giunto al termine del suo mandato quinquennale.



Mario Galasso, 53 anni, nato a Rimini e residente a Riccione, sposato dal 1991 con Maria Laura, due figli (Matteo, 26 anni, e Chiara 23), è stato sottoufficiale dell’Aeronautica Militare. Impegnato nel settore dei servizi educativi e socio sanitari e nel mondo del volontariato, ha anche alle spalle alcune esperienze politiche ed amministrative. Da tre anni Mario e la sua famiglia hanno accolto Mamadou (23 anni) come un figlio. È direttore della Caritas di Rimini dal 2018, primo direttore laico dell’associazione diocesana riminese.



I Delegati Regionali fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale di Caritas Italiana, collaborano alla realizzazione delle delibere e degli indirizzi delle Conferenze Episcopali Regionali, nelle materie della testimonianza di carità e tengono i collegamenti tra le Caritas Diocesane della rispettiva Regione, le assistono nella loro attività, ne guidano le iniziative comuni, specialmente quelle di carattere formativo.



Afferma Sauro Bandi: “A nome di tutti i Direttori delle Caritas diocesane mi congratulo con Mario Galasso per questa nomina e lo ringrazio per aver accettato questo ulteriore compito a servizio dei poveri e delle nostre Chiese dell’Emilia Romagna. Conosco la sua esperienza e le sue capacità e sono sicuro che farà un ottimo lavoro”.



Mario Galasso: “Ricevere il testimone da Sauro Bandi è un grande onore e responsabilità. La sua fede, la sua sapienza, l’esperienza, la pacatezza e la determinazione sono stati per tutti noi un esempio vitale. Spero di poter dimostrare lo stesso impegno e passione in questo prezioso e delicato servizio. La delegazione è uno strumento fondamentale di partecipazione ecclesiale e sociale: ed è in quest’ottica che intendo svolgere il mandato che mi è stato affidato”.