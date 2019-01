San Giovanni, lo studente Riccardo vince il premio per il miglior disegno sul volley

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:18 - 29 Gennaio 2019

Un momento della premiazione.

Lo scorso sabato 26 Gennaio, presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano il Settore Volley Maschile della Nuova Polisportiva A. Consolini ha consegnato i premi del concorso “Il miglior disegno sul gioco del volley” indetto in occasione della manifestazione tenutasi il 22 Settembre intitolata “Una giornata con Angelo Lorenzetti”, che ha visto come protagonista l’allenatore della squadra di serie A di volley maschile Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, fresco vincitore del campionato del mondo per club.



Il concorso, al quale hanno partecipato le classi della scuola primaria, ha avuto come oggetto la realizzazione di un disegno sul gioco della pallavolo ed il coach Lorenzetti ha scelto, tra i circa 100 elaborati prodotti, quello che a suo parere è risultato il migliore.



Ha vinto Riccardo di 3° C che è stato premiato con un contributo di 150,00€ che il settore Volley Maschile ha devoluto alla scuola, da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico. Ulteriore riconoscimento è stata la stampa delle magliette con il disegno vincitore, consegnate a tutti gli alunni della classe vincitrice. Le stesse magliette verranno indossate dagli atleti della Volley Maschile marignanese che partecipano al campionato regionale di serie C durante il riscaldamento pre-partita. Il progetto è stato realizzato per coinvolgere il territorio nella conoscenza del gioco del volley e testimoniare che così come la pallavolo è un gioco di squadra, anche in questo concorso ha vinto tutta la scuola e tutta la classe della quale fa parte l’alunno protagonista del disegno prescelto. E’ stato un momento piacevole e divertente, nel quale tutti i bambini si sono dimostrati emozionati e felici per la consegna dei premi.



La consegna delle magliette è avvenuta alla presenza del presidente della Nuova Polisportiva Gamboni Michela, del Responsabile del Settore Volley Maschile della Nuova Polisportiva A. Consolini Urbinati Wiliam, del Sindaco Daniele Morelli e della vice Sindaco Bertuccioli Michela, nonché di alcuni allenatori del settore volley maschile e di alcuni giocatori della serie C. Gli atleti hanno dato appuntamento ai ragazzi al palazzetto il prossimo sabato 02 febbraio alle ore 18.30, in occasione dell’esordio delle magliette da riscaldamento con l’immagine di Riccardo. Il settore Volley Maschile ringrazia l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo statale, gli insegnanti e gli alunni per la disponibilità, l’impegno e collaborazione mostrata nel progetto.