Rimini, karate: Tommaso Mondaini qualificato ai campionati nazionali di Ostia

Sport

Rimini

| 11:39 - 29 Gennaio 2019

Tommaso Mondaini con il suo maestro Simone Montuori.

Grande soddisfazione per la sezione karate del Garden che può festeggiare la qualificazione del suo atleta Tommaso Mondaini ai prossimi campionati nazionali.

Tommaso, già detentore di numerosi titoli, ha partecipato lo scorso weekend ai campionati regionali di Forlì e con un ottimo piazzamento nella categoria juniores ha staccato il pass per i campionati nazionali di Lido di Ostia (RM) che si terranno il 24 febbraio.

Nel corso della competizione, che vedeva in gara i migliori atleti della regione, Tommaso ha disputato un’ottima prova e ha così superato numerosi avversari centrando il prestigioso obiettivo della qualificazione ai campionati federali FIJLKAM per la prima volta in carriera.

In questo mese che lo separa dal campionato italiano, il 16enne atleta riminese della Polisportiva si preparerà al meglio con il suo maestro Simone Montuori sottoponendosi ad allenamenti particolarmente intensi.