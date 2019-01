Ambulatorio distribuzione farmaci all'ospedale di Novafeltria, riprendono le aperture settimanali

Attualità

Novafeltria

| 11:01 - 29 Gennaio 2019

Ingresso dell'ospedale di Novafeltria.

Come a suo tempo annunciato, non appena possibile l’Ausl Romagna ha riattivato tre aperture settimanali per l’ambulatorio di Distribuzione Farmaci del Presidio ospedaliero di Novafeltria, situato presso l’Ospedale “Sacra Famiglia”, al fine di andare incontro il più possibile alle esigenze degli utenti di Novafeltria e di tutti i comuni dell’Alta Valmarecchia.

A partire, dunque, da lunedì 4 febbraio prossimo venturo, l’ambulatorio sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 15:30.