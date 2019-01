Basket femminile, RenAuto sbanca San Lazzaro vincendo 59-70

Sport

Giulia Novelli.

E' una RenAuto da dieci in pagella quella che sbanca San Lazzaro, mantenendo l'imbattibilità stagionale: le rosanero di coach Pier Filippo Rossi sfoggiano un sontuoso secondo tempo e colgono l'ennesimo meritato successo.

La RenAuto parte bene ed è subito molto produttiva in attacco e così, pur concedendo qualcosa in difesa, chiude sopra di quattro la prima frazione, 17-21.

Il secondo quarto è il più complicato, perché l'attacco si inceppa contro la zona di San Lazzaro, che si porta così avanti all'intervallo, 30-28.

Al ritorno in campo, però, l'attacco Happy è caldissimo: Novelli e La Forgia guidano le compagne ad un parziale di 25-17 che stende le padrone di casa e porta la RenAuto sul 47-53 all'ultima pausa.

Le rosanero aggiungono alla verve offensiva - 6 triple nel secondo tempo - gli aggiustamenti difensivi che danno alla BSL il colpo di grazia: anche l'ultima frazione è vincente e fissa il definitivo 59-70 che vale la decima vittoria in altrettante gare.

«Sono molto contento - commenta coach Rossi - vincere contro una squadra ben allenata e valida come San Lazzaro non era facile: le ragazze hanno giocato una partita veramente tosta. Nel secondo quarto non riuscivamo a trovare una via d'uscita contro la loro zona e oltretutto avevamo problemi di falli (ben 25 i liberi realizzati alla fine dal BSL, ndr); nella ripresa abbiamo alzato la pressione e girato meglio la palla in attacco e la partita è cambiata. Le ragazze sono state molto brave, vincere partite come questa è un bel segnale di compattezza».

La RenAuto tornerà in campo a Finale Emilia venerdì 1 febbraio, alle ore 21.30, per il match con il 100 2.0 Women Basket College.