Sicurezza Rimini, arrivano i rinforzi. Otto agenti in più

20:09 - 28 Gennaio 2019

Dal 12 febbraio, la Questura di Rimini potrà contare sull’arrivo di altri 8 agenti. A darne comunicazione è il Sap di Rimini, il Sindacato Autonomo di Polizia. Inoltre un poliziotto verrà aggregato alla sezione di polizia postale.

"Dopo anni di battaglie in solitaria per evitare la chiusura degli uffici di polizia, ed in particolare della polizia postale e delle comunicazioni, finalmente è stato operato il primo trasferimento in ingresso per l’ufficio di Rimini, dopo anni di esclusivi trasferimenti in uscita”, gioisce il segretario provinciale del Sap, Tiziano Scarpellini. Che aggiunge: “Il lavoro svolto negli anni da questa organizzazione sindacale per portare l’attenzione sulla grave carenza di personale in questa città sta dando i suoi frutti".