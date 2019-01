Rimini Calcio, sfuma Lunetta: l'esterno del Giana si accasa al Sud Tirol. Guiebre resta biancorosso

Sport

Rimini

| 19:38 - 28 Gennaio 2019

L'esterno Gabriel Lunetta con la maglia deLl'Atalanta.

Manca la conferma ufficiale, ma il Sudtirol - a meno di clamorosi colpi di scena - ha vinto il duello col Rimini per l'esterno del Giana Erminio Gabriel Lunetta, classe ’96, scuola Atalanta, compagno di squadra di Palma in questa prima parte di stagione e nello scorso campionato al Renate. Il Rimini aveva cercato Lunetta, a segno nel match di andata a Gorgonzola terminato 2-2, già in estate. Questo matrimonio evidentemente non s'ha da fare. Saltato definitivamente l'affare col Lecce per Guiebre.

Non è finita qui per il Sud Tirol. Il ds Paolo Bravo rinforza la difesa con Danilo Pasqualoni, che nella prima parte della corrente stagione ha disputato 14 partite con la Pro Piacenza e che in carriera ha collezionato 130 presenze in serie C. Il Sud Tirol cede, invece, il difensore classe 1997 scuola Inter Fabio Della Giovanna (5 presenze), ex Arezzo, al Teramo.

L'Albinoleffe ha sorpresa ha ingaggiato l'esperto centrocampista francese in uscita dal Messina Gaël Genevier, classe 1982, nelle due ultime due stagioni tra Reggiana e Messina appunto. In precedenza, tra le tante, ha indossato anche le maglie di Perugia, Pisa, Siena, Torino, Livorno, Juve Stabia e Lumezzane per un totale di 354 presenze tra serie A, B e C. Il Monza ha preso un altro giocatore, il centrocampista Manuel Di Paola. Arriva dalla Virtus Entella in prestito. L'esterno Luca Giudici del Monza è conteso da Giana Erminio e Renate. La Vis Pesaro, dopo Guidone, prende per l'attacco il giovane classe 1999 Zan Medved di proprietà dell’Olimpia Lubiana.

GIUDICE SPORTIVO I giocatori del Giana Erminio Rocchi, Perico e Iovine sono stati squalificati per un turno e sabato non saranno della partita del Romeo Neri.