Calcio giovanile, hurrà degli Allievi del Gabicce Gradara, bel pari in rimonta per i Giovanissimi

Sport

Gabicce Mare

| 18:46 - 28 Gennaio 2019

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.



Una vittoria, un pareggio e una sconfitta il bilancio del week end delle squadre giovanili del Gabicce Gradara. Ecco il quadro completo.

JUNIORES

Valfoglia - Gabicce Gradara 2-1

Il Gabicce Gradara ko nella trasferta sul campo del Valfoglia. A condannare la squadra di Ferri il primo tempo chiuso sul 2-0 in cui gli ospiti non sono entrati in partita. Al 25' la prima rete dei padroni di casa su un tiro dal limite che si infila all'incrocio dove Teneggi non può arrivare. Il raddoppio al 30' su un'azione tambureggiante del Valfoglia, la conclusione viene respinta dal portiere e a seguire tap in vincente dell'attaccante, più lesto di tutti sulla palla.

Nella ripresa il Gabicce Gradara si scuote dal suo torpore. Al 10' Merli si fa pericoloso; al 17' un bel tiro di Carburi esce di poco. Dopo vari tentativi arriva la rete del 2-1 ad opera di Tardini su rigore (fallo su Merli). A dire la verità arriva anche il gol del pareggio ad opera di Merli però annullato per fuorigioco assai dubbio. Nei minuti finali assedio della squadra di Ferri, ma il pareggio non arriva. Nel prossimo turno sabato (ore 15,30) match casalingo contro il Santa Veneranda.

GABICCE GRADARA: Teneggi, Cardinali, Galli T (25' pt. Merli), Galli F., Silvagni, Pennacchini, Mboup (25' st. De Mattei), Galaffi, Tardini, Pettinelli (30' pt Manna), 33' st. Oliva), Grassi (1' st. Carburi). A disp. Ridolfi, Abbati. All. Ferri.

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Vismara 3-0

Il Gabicce Gradara (nella foto) torna al successo battendo in casa in maniera netta e meritata il Vismara (3-0). L'approccio non è stato dei più brillanti, nei primi 15 minuti la squadra di Magi ha infatti fatto fatica ad entrare in partita, poi ha preso campo e ha avuto il merito di segnare due reti, entrambe ad opera di Granc, prima con un tiro da fuori area e poi con una deviazione in area. Sul finire del primo tempo un giocatore avversario è stato espulso per cui nella ripresa il cui il match ha perso un po' in ritmo, il Gabicce Gradara ha giocato in superiorità numerica. Il pallino del gioco è stato in mano ai padroni di casa che hanno costruito numerose occasioni non finalizzate però in gol per mancanza di precisione sotto porta. Verso la fine del match Magi ha messo il sigillo sul match segnando la terza rete. Prossimo turno domenica in casa alle ore 11 contro il Della Rovere.

GABICCE GRADARA: Gabellini Marco (1' st. Gabellini Luca), Babolin (1' st. Ferretti), Pelinku (20' st. Zangheri), Della Chiara, Tardini, Ugoccioni (1' st. Oliva), Pizzagalli, Gaudenzi, Carburi, Magi, Granci. All Magi

GIOVANISSIMI

New Academy - Gabicce Gradara 1-1

Bel pareggio per il Gabicce Gradara sul campo del New Academy. Ora la squadra di Campanelli, in netta crescita rispetto alla prima fase, è al quarto posto in classifica. Sul piano del gioco la prestazione è stato un gradino sotto alla prova eccellente contro il Vismara, però da sottolineare il carattere: il pareggio è arrivato in rimonta. I padroni di casa hanno sfruttato l'avvio migliore e al 13' si sono portati in vantaggio sfruttando una corta respinta della difesa: la conclusione dell'attaccante si è infilata all'incrocio dei pali. Il Gabicce Gradara ha avuto l'occasione per pareggiare con Gaddoni il quale a tu per tu si è visto respingere la palla di piede dal portiere avversario. Nella ripresa altra ghiotta occasione non sfruttata con Cecchini. Al 28' il meritato pareggio ad opera di Simoncelli Elia: Giacchetti si è incuneato nella difesa avversaria e ha sferrato un tiro che sul secondo palo è stato deviato in rete dal compagno ottimamente appostato. Prossima partita domenica ore 1,30 a Mondavio contro il Della Rovere.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Della Costanza, Magi Alberto, Ferraro, Del Bianco, Shehu, Gaddoni, Magi Andrea, Giannone, Giacchetti, Cecchini. Nella ripresa sono entrati: Caico, Galli Matteo, Simoncelli Elia, Gabellini. All. Campanelli.