Santarcangelo, ristrutturazione reparto senologia "Franchini", Ausl: "Nessun depotenziamento"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:47 - 28 Gennaio 2019

L'ingresso dell'ospedale "Franchini" di Santarcangelo.

All’ Ospedale “Franchini” di Santarcangelo si è svolto, lunedì pomeriggio, un incontro con gli operatori per presentare il progetto di ristrutturazione che riguarda la Chirurgia Generale-Senologica e gli spazi da destinare all’”Ospedale di Comunità” (Osco).



Dal confronto sono emerse utili osservazioni che permetteranno ulteriori miglioramenti tecnici.



La Direzione Ausl Romagna “esce pertanto rafforzata nel convincimento che il progetto, non solo non comporta alcun depotenziamento – si legge in una nota - ma viceversa migliora la qualità delle attività chirurgiche e risponde ai fabbisogni che la comunità Santarcangiolese, e non solo, esprime relativamente alle esigenze dei malati cronici. La Direzione Aziendale, come sempre, rimane, verso chiunque, disponibile al confronto”.