La maglia ufficiale autografa da Cristiano Ronaldo per Michael Antonelli

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:31 - 28 Gennaio 2019

La maglia con dedica 'Para Michael' consegnata al fratello Mattia e mamma Marina.

Una serata molto partecipata, di condivisione e di solidarietà con tantissimi sammarinesi e italiani oltre 300 partecipanti Venerdì 25 gennaio 2019 al Ristorante Royal le Terreazze, organizzata dalla Società Sportiva Juvenes, “I Nuovi Serenissimi”, “Io Sto con Bryan”, presenti i Genitori e Familiari di Michael Antonelli e Bryan Toccaceli. Anche i Capi di Stato della Repubblica di San Marino S.E. Mirco Tomassoni e S.E. Luca Santolini accompagnati dal Capitano di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori e tanti ospiti, associazioni, società ciclistiche, sportivi e cittadini, nessuno ha voluto perdere l’evento dedicato allo sfortunato corridore sammarinese che ha iniziato la carriera di corridore proprio con la Juvenes Ciclismo e con il pensiero rivolto anche a Bryan Toccacceli. Una serata speciale condotta magistralmente dal Giornalista sportivo del Ciclismo Ivan Cecchini che ha introdotto i vari ospiti e personaggi sportivi presenti. Il Presidente dei “I Nuovi Serenissimi” Antonio Raschi ha presentato i due Maestri Elisabetta Della Rocca (violino) e Romolo Canini (clarinetto) che hanno eseguito l’Inno Nazionale di San Marino, quindi il Presidente della Società Sportiva Juvenes Gian Battista Silvagni ha portato il saluto degli organizzatori ringraziando tutti i presenti sottolineando la generosità dei tanti che hanno contribuito con Premi alla ricca Lotteria, il cui ricavato è stato donato alla Famiglia di Michael. Molto toccante il saluto di Luca Antonelli, babbo di Michael, che ha ringraziato a nome della Famiglia per le tante iniziative messe in campo. Tra gli ospiti anche Paolo e Tonina Pantani, Vittorio Savini con la Presidente Alice Bike MyGlass di Cesenatico Maria Sberlati Savini che tanto si è adoperata per la serata di solidarietà, presenti i Dirigenti della Mastromarco Sensi Nibali, i Presidenti dei Comitati Provinciali FCI di Rimini e Forlì Cesena Massimo Squadrani, Doriano Montanari, il Direttore Sportivo Petr Ugryumov.

Anche la Vice Presidente del Comitato Sammarinese Fair Play Rita Morganti, il Parroco di Serravalle Don Simone Tintoni e il fondatore della Juvenes Don Peppino Innocentini erano presenti ed in particolare Don Peppino ha intrattenuto i presenti con qualche aneddoto e ricordo del passato della storia della Juvenes. I personaggi sportivi Massimo Bonini, Daniela Veronesi, Roberto Gheorghita, Glauco Santoni, Raffaele Babini, il Presidente della Federazione Sammarinese Ciclismo Valter Baldisserra con il Consiglio Federale, tutti hanno portato il loro saluto. Durante la serata il DJ Mario Sabatino ha intrattenuto con la musica gli astanti e il servizio fotografico è stato di Davide Bianchi. Prima dell’estrazione della ricchissima Lotteria una grande sorpresa ha catturato l’attenzione dei presenti grazie all’interessamento di Claudio Peverani Procuratore sportivo e Agente Fifa e Fabio Paratici Amministratore Delegato della Juventus è arrivata da Torino la maglia ufficiale autografa da Cristiano Ronaldo con dedica “Para Michael” che è stata consegnata al fratello Mattia e mamma Marina; mentre la Juvenes Ciclismo ha donato del materiale tecnico a Mattia Antonelli che debutterà nella categoria Allievi. La serata si è conclusa con l’estrazione dei Premi della Lotteria donati dalla generosità dei tanti che hanno voluto condividere la serata benefica e verso i quali gli organizzatori ringraziano per la sensibilità e l’attenzione all’evento. Un momento d’incontro, di condivisione, di solidarietà, di vicinanza a Michael e Bryan che hanno toccato nel cuore tutti quanti.