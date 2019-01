Santarcangelo, sportello al cittadino chiuso per lavori: in arrivo un nuovo ufficio polifunzionale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:27 - 28 Gennaio 2019

Il Comune di Santarcangelo, sede dell'URP.

Mercoledì 30 gennaio l’ufficio Relazioni con il pubblico/Certificazioni anagrafiche, i Servizi demografici (Stato civile, Anagrafe/Residenze, Elettorale, Cimiteriali) e l’ufficio Protocollo resteranno chiusi al pubblico per consentire alcuni interventi di manutenzione degli spazi in vista della prossima apertura dello Sportello al cittadino del comune di Santarcangelo.

Avanza, infatti, il percorso per la realizzazione di uno Sportello polifunzionale, che nella prima fase prevede una riorganizzazione interna dei Servizi al cittadino per migliorare la funzionalità e l’accessibilità dei servizi, grazie anche a un solo punto di accoglienza e l’erogazione, in un unico spazio, di alcuni dei servizi più richiesti quali certificazioni anagrafiche, carte d’identità, cambi di indirizzo, permessi per disabili, protocollo ecc.

Gli uffici dei Servizi al cittadino riapriranno regolarmente giovedì 31 gennaio con i consueti orari: dalle 8 alle 13 l’ufficio Relazioni con il pubblico/Certificazioni anagrafiche e il Protocollo, dalle 8,30 alle 12,30 i Servizi demografici.