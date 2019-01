Volley A2 femminile, Omag all'esordio domenica 10 febbraio in casa contro Mondovì

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:12 - 28 Gennaio 2019

La squadra dell'Omag di San Giovanni in Marignano.

Sono stati diffusi i calendari della seconda fase della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. La seconda fase prenderà il via nel weekend del 9-10 febbraio. Ogni team affronterà solo le squadre non già incontrate nella Regular Season, in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 giornate (nella Pool Promozione) mantenendo i punti conquistati nella Regular Season solo contro le squadre del proprio girone comprese nella stessa Pool. Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione sarà promossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 7^ posizione disputeranno i Play Off Promozione. Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocederanno in B1.

LA CLASSIFICA Bartoccini Gioiellerie Perugia 16; Volley Soverato 15; Omag S.Giov. Marignano 15; LPM Bam Mondovì 14; Zambelli Orvieto 13; Delta Informatica Trentino 12; Barricalla Cus Torino 11; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 11; Itas Città Fiera Martignacco 7; Conad Olimpia Teodora Ravenna 6.

CALENDARIO POOL PROMOZIONE

1^ GIORNATA

Andata 10 febbraio 2019 – Ritorno 17 marzo 2019

Omag S.Giov. in Marignano – LPM Bam Mondovì

Itas Città Fiera Martignacco – Bartoccini Gioiellerie Perugia

Volley Soverato – Barricalla CUS Torino

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Delta Informatica Trentino

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Zambelli Orvieto

2^ GIORNATA

Andata 17 febbraio 2019 – Ritorno 24 marzo 2019

LPM Bam Mondovì – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Bartoccini Gioiellerie Perugia – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Barricalla CUS Torino – Itas Città Fiera Martignacco

Delta Informatica Trentino – Volley Soverato

Zambelli Orvieto – Omag S.Giov. in Marignano

3^ GIORNATA

Andata 24 febbraio 2019 – Ritorno 31 marzo 2019

Barricalla CUS Torino – LPM Bam Mondovì

Bartoccini Gioiellerie Perugia – Volley Soverato

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Itas Città Fiera Martignacco

Omag S.Giov. in Marignano – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Delta Informatica Trentino – Zambelli Orvieto

4^ GIORNATA

Andata 3 marzo 2019 – Ritorno 7 aprile 2019

LPM Bam Mondovì – Bartoccini Gioiellerie Perugia

Volley Soverato – Omag S.Giov. in Marignano

Zambelli Orvieto – Barricalla CUS Torino

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Itas Città Fiera Martignacco – Delta Informatica Trentino

5^ GIORNATA

Andata 10 marzo 2019 – Ritorno 14 aprile 2019

Delta Informatica Trentino – LPM Bam Mondovì

Bartoccini Gioiellerie Perugia – Zambelli Orvieto

Barricalla CUS Torino – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Omag S.Giov. in Marignano – Itas Città Fiera Martignacco

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Volley Soverato