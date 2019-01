Calcio, le giovanili della Marignanese ripartono col botto

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:06 - 28 Gennaio 2019

I giovani del Marignano.

In attesa dell’inizio dei campionati dell’attività di base, in programma la prima settimana di febbraio, questo weekend sono scese in campo le tre squadre della Marignanese impegnate nei campionati a 11, Juniores, Allievi e Giovanissimi, ottenendo due vittorie e una sconfitta.

Il ko è arrivato dalla Juniores che era impegnata sul difficile campo della capolista Stella e si è dovuta inchinare 3-1 al maggior tasso tecnico dei riminesi; i ragazzi di Di Nunzio, reduci dal bel successo di Igea Marina, hanno disputato comunque un’ottima gara non demeritando al cospetto dei blasonati avversari (di Romani il gol gialloblu).

Bella vittoria nella quarta giornata del secondo girone per gli Allievi che hanno superato con un perentorio 3-0 l’Igea Marina; per i ragazzi di Bacchini a segno Tarasconi con una doppietta e Di Renzo e secondo posto in classifica in scia del Pietracuta a punteggio pieno.

Risultato pieno anche per i Giovanissimi che si sono imposti con un rotondo 5-0 nella sfida con il Verucchio; i gialloblu di Antonioli hanno disputato una grande prova trascinati da un super Cortese (tripletta per lui) e dai gol di Ballarini e Buonavoglia.

La prossima settimana al via le prime partite del campionato primaverile per gli Esordienti 2006 di Osualdella, per le due squadre 2007 di Ortalli e Tamagnini e per i Pulcini sia 2008 che 2009 di Belluzzi e Ricci.