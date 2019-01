Una vacanza indimenticabile a prezzi convenienti: ecco la soluzione

Turismo

Quando si inizia ad essere numerosi in famiglia è chiaro che sorga l’esigenza di risparmiare un pochino dove possibile, ecco che quindi si cercano offerte e si organizza la vacanza fai da te prenotando le varie cose online. A volte quelle che sembrano offerte, tuttavia, finiscono per non esserlo perché ci sono sempre delle voci extra che si scoprono solo alla fine.

D’altra parte, quando si viaggia con dei bambini non si può rinunciare ad alcuni servizi perché altrimenti la vacanza rischia di tramutarsi in un incubo. I piccoli devono divertirsi, cosicché anche mamma e papà riescano a rilassarsi un pochino. Come si organizza una vacanza a prezzi convenienti senza sorprese senza dover rinunciare ad un viaggio sorprendente e spettacolare?

Per fare un viaggio avventuroso, adatto anche alle famiglie con bambini, dove godersela senza tuttavia svuotare i propri conti in banca è possibile, basta usare un po’ di strategia. Vediamo come fare.



TEMPI E MODI. Un ruolo chiave nel definire il prezzo di una vacanza ce l’hanno il periodo di partenza e la modalità di prenotazione. Pensi davvero che prenotando il volo, i transfer, gli alloggi, i servizi finirai col risparmiare? Chi ci prova ogni anno alla fine si trova sempre delle sorprese. A questo proposito è conveniente a volte fare meglio i propri conti: le opportunità all inclusive a volte consentono di usufruire di molti servizi inclusi, di godersi la vacanza sapendo già quello che si è speso, così da non avere brutte sorprese.

Agosto costa più di luglio e questo mese costa più di giugno o settembre: è una regola che ormai tutti sanno. In base alla tua libertà, quindi, cerca di scegliere il periodo giusto. Se proprio non puoi fare a meno di viaggiare ad agosto o se comunque vuoi proprio risparmiare, gioca sui tempi di prenotazione: prima di ferma la vacanza, più si risparmia. Un esempio? Scopri su Costa Crociere quanto conveniente sia oggi prenotare un viaggio per agosto per esempio nel Mediterraneo Occidentale, una delle mete più ambite di tutte.

La vacanza ideale: luoghi magici, servizi e convenienza

A differenza di quello che molti potrebbero pensare la formula crociera non ha costi folli, anzi, a volte a conti fatti si risparmia proprio. Fra alloggi e spostamenti da un luogo ad un altro i costi, infatti, sono veramente alti, ma grazie alla crociera il problema si risolve molto semplicemente. Viaggio e alloggio sono un tutt’uno.

Si vedono posti splendidi, più o meno lontani e si è sempre seguiti da un resort galleggiante per ogni necessità e dove a sera si rientra per godersi un po’ di pace. Il viaggio è parte integrante e cuore della vacanza: sulle navi ci sono intrattenimenti, servizi, buon cibo e tutto quello che si potrebbe desiderare, il tutto incluso nel costo della crociera.

Gli itinerari sono studiati ed equilibrati e consentono di vedere il meglio di diversi luoghi: nel Mediterraneo Occidentale, per esempio, si può vedere Cagliari, Caltanissetta, Marsiglia, Barcellona, le Canarie e molto, molto altro di eccezionale sempre con il proprio alloggio appresso e viaggiando da un luogo all’altro con spensieratezza.