Atteggiamento sospetto e guida ad alta velocità: arrestato riminese con cocaina in tasca

Cronaca

Rimini

| 15:59 - 28 Gennaio 2019

Una dose di cocaina, foto di repertorio.

Fermato per un normale controllo a bordo della sua auto, finisce nei guai per spaccio: si tratta di un 37enne riminese, i fatti sono accaduti nella serata di domenica. I carabinieri hanno intimato l’alt alla vettura, una Audi A5, guidata dall’uomo ad elevata velocità su via San Martino in Riparotta. L’uomo si è fermato e ha da subito tradito nervosismo, i militari hanno così proceduto alla perquisizione trovandolo in possesso di un grammo di cocaina e della somma di 90 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Dalla conseguente perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato in casa altri 9 grammi di cocaina e 60 grammi di marijuana, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tratto in arresto, il 37enne è stato processato per direttissima e condannato a un anno e 4 mesi (pena sospesa) e al pagamento di una multa di 3000 euro.