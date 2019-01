Sanità privata, presidio davanti la Sol et Salus: 'Contratto fermo da 12 anni'

Attualità

| 15:18 - 28 Gennaio 2019

Il presidio dei lavoratori davanti la clinica privata Sol et Salus.

Lunedì mattina, davanti alla clinica Sol et Salus di Torre Pedrera, si è svolto un presidio a sostegno dei lavoratori della Sanità privata, nell’ambito della mobilitazione e sciopero regionale per un contratto non rinnovato da 12 anni. La mobilitazione è stata realizzata, "per ripristinare un giusto salario, per il riconoscimento della valorizzazione professionale e per dire basta a dumping e precariato. Il campo di applicazione riguarda i dipendenti di tutte strutture del territorio che riconoscono: i contratti collettivi nazionali di Aris (Associazione religiosa istituti sociosanitari) e Aiop (Associazione italiana ospedalità privata)".