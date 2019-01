Parcheggio selvaggio alla fermata del bus di fronte la scuola

Attualità

Rimini

| 14:51 - 28 Gennaio 2019

Auto parcheggiate nello spazio della fermata bus in via Parigi a Rimini.

Parcheggio selvaggio alla fermata del bus in via Parigi a Rimini. Ogni giorno le auto parcheggiano sopra lo spazio riservato al bus non consentendo il passaggio pedonale, soprattutto ai disabili e alle donne con passeggini. "Sarà possibile che ogni volta devo rischiare con un bimbo, devo uscire mezzo alla strada per vedere se arriva il pullman". La foto è stata scattata lunedì mattina 28 gennaio in via Parigi di fronte alle scuole, "che poi c'è un parcheggio enorme e nessuno parcheggia."