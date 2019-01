Testamento biologico, a Coriano istituito il Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Attualità

Coriano

| 14:30 - 28 Gennaio 2019

Municipio di Coriano.

Approvata oggi, all’unanimità dalla terza commissione, la delibera che approderà in Consiglio Comunale domani sera e che determina il regolamento per l’istituzione e la tenuta del registro delle disposizioni anticipate di trattamento per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni dei cittadini in merito al rispetto delle loro volontà circa i trattamenti clinico-medici a cui essere sottoposti qualora non più in grado di esprimerla.



Tale dichiarazione potrà essere affidata alla conservazione, in busta chiusa, agli ufficio di Stato Civile del Comune di Coriano che le renderanno disponibili esclusivamente o all’interessato per eventuali modifiche e revoche e a colui o coloro che dovranno essere incaricati quali fiduciari.



Le volontà saranno conosciute esclusivamente dall’interessato e dai fiduciari che saranno coloro, che in caso di necessità, dovranno essere garanti del rispetto di queste volontà.



Il regolamento sarà disponibile con tutte le indicazioni tecniche subito dopo l’approvazione in Consiglio Comunale.